На порталі «Дія» знову запрацювала послуга «Дія.QR»

На порталі держпослуг «Дія» знову стала доступною послуга шерингу документів через «Дія.QR». Про це повідомила пресслужба сервісу 16 січня.

Деталі

Завдяки сервісу «Дія.QR», клієнт може надіслати документи у форматі PDF через додаток «Дія» прямо на електронну пошту організації. Це зручно, швидко та дозволяє зекономити час обом сторонам.

Як працює «Дія.QR»:

Клієнт сканує QR-код організації.

У додатку «Дія» відкривається запит на надсилання потрібного документа.

Клієнт підтверджує запит через «Дія.Підпис».

Автоматично створюється чернетка електронного листа з вкладеним документом і зазначеною адресою організації.

Залишається лише натиснути «Надіслати».

Наразі «Дія.QR» уже використовують ЦНАПи, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про масштабний збій у мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала це однією з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану російськими хакерами, тимчасово припинили роботу понад 60 єдиних і державних реєстрів, підпорядкованих Мін’юсту. Попри серйозність інциденту, витоку персональних даних вдалося уникнути.

Для захисту від майбутніх атак Мін’юст анонсував створення «Пентагону» державних реєстрів – системи, яка посилить кібербезпеку.

За даними Держспецзв’язку, урядова команда реагування CERT-UA у 2024 році опрацювала 4315 кіберінцидентів – це на 69,8% більше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано 2541 атаку. Зловмисники найчастіше спрямовували свої дії проти місцевих органів влади, урядових структур, сектору безпеки та оборони, енергетики, телекомунікацій і комерційних організацій.