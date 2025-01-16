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На порталі «Дія» знову запрацювала послуга «Дія.QR»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На порталі держпослуг «Дія» знову стала доступною послуга шерингу документів через «Дія.QR». Про це повідомила пресслужба сервісу 16 січня.

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Деталі 

Завдяки сервісу «Дія.QR», клієнт може надіслати документи у форматі PDF через додаток «Дія» прямо на електронну пошту організації. Це зручно, швидко та дозволяє зекономити час обом сторонам.

Як працює «Дія.QR»:

  • Клієнт сканує QR-код організації.
  • У додатку «Дія» відкривається запит на надсилання потрібного документа.
  • Клієнт підтверджує запит через «Дія.Підпис».
  • Автоматично створюється чернетка електронного листа з вкладеним документом і зазначеною адресою організації.
  • Залишається лише натиснути «Надіслати».

Наразі «Дія.QR» уже використовують ЦНАПи, заклади освіти, готелі, автосалони та ветеринарні клініки.

Контекст 

19 грудня Міністерство юстиції повідомило про масштабний збій у мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала це однією з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану російськими хакерами, тимчасово припинили роботу понад 60 єдиних і державних реєстрів, підпорядкованих Мін’юсту. Попри серйозність інциденту, витоку персональних даних вдалося уникнути.

Для захисту від майбутніх атак Мін’юст анонсував створення «Пентагону» державних реєстрів – системи, яка посилить кібербезпеку.

За даними Держспецзв’язку, урядова команда реагування CERT-UA у 2024 році опрацювала 4315 кіберінцидентів – це на 69,8% більше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано 2541 атаку. Зловмисники найчастіше спрямовували свої дії проти місцевих органів влади, урядових структур, сектору безпеки та оборони, енергетики, телекомунікацій і комерційних організацій.

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