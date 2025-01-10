Кибератака на реестры. В «Дії» возобновили услугу автоматической регистрации ФЛП

Услуга автоматической регистрации ФЛП вновь доступна на портале «Дія», сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 10 января. После кибератаки на реестры портал и приложение «Дія» не предоставляли ряд услуг из-за технических работ, проводимых Национальными информационными системами.

Ключевые факты

С сегодняшнего дня предприниматели снова могут пользоваться услугой автоматического открытия бизнеса на портале «Дія».

Чтобы открыть ФЛП через «Дію», нужно войти на портал и выбрать в меню «Создание бизнеса», далее – «Автоматическая регистрация ФЛП» и подать заявление.

Необходимо заполнить онлайн-форму и заверить заявление электронной подписью. После этого заявление будет отправлено в ЕГР.

«Постепенно важные услуги возвращаются в «Дію», подчеркнул Федоров.

Команда «Дії» продолжает работать совместно с Министерством юстиции, чтобы как можно скорее вернуть доступ ко всем требуемым услугам ФЛП и ООО.

Контекст

19 декабря Минюст заявил о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что произошла одна из наиболее масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

Из-за атаки, организованной россиянами, была временно прекращена работа единых и государственных реестров, которые подчиняются Минюсту. Несмотря на серьезность атаки, утечка персональных данных не подтверждена.

В общей сложности не работали более 60 госреестров из-за кибератаки россиян на Минюст. Каковы последствия и чем грозит украинцам утечка данных, читайте в материале Forbes Ukraine.

26 декабря возобновили бронирование работников на портале «Дія», которое приостановили после кибератаки на государственные реестры.

30 декабря Минюст возобновил работу трех ключевых нотариальных реестров после кибератаки. Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также осуществлять проверку специальных бланков. 6 января в приложении «Дія» вновь стали доступны еще четыре услуги: выдержки о месте жительства детей; актуализация данных о месте жительства детей; «Зимняя поддержка» для детей; социальные выплаты – субсидии, помощь семьям с детьми. 8 января возобновил работу и сайт Минюста, 9 января заработал Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.