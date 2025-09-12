Forbes Digital підписка
«Нафтогаз» импортировал 400 млн кубометров американского СПГ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Группа «Нафтогаз» в партнерстве с польским Orlen в рамках подготовки к зиме 2025–2026 уже поставила в Украину около 400 млн куб. м американского сжиженного газа (СПГ). Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

  • Импорт американского газа осуществляется через два терминала: Свиноуйсьце в Польше и Клайпеда в Литве.
  • Всего на середину сентября для поставки в Украину законтрактовано около 450 млн куб. м американского СПГ.
  • «Одним из ключевых источников поставок на сегодняшний день для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнерстве с польским государственным концерном ORLEN. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Контекст

В марте 2025 года «Нафтогаз» и Orlen заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве по поставкам СПГ, подписав первый контракт на 100 млн куб. м газа.

21 апреля «Нафтогаз» сообщил, что с начала 2025 года законтрактовал 1,5 млрд куб. м газа, из которых 800 млн куб. м импортированы срочно, 400 млн куб. м предназначены для закачки в хранилища в зиму, а 300 млн куб. м СПГ закуплены у Orlen.

В июле «Нафтогаз» и Orlen заключили соглашение на поставку еще 140 млн кубометров американского СПГ.

