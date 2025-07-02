Група «Нафтогаз» та польська компанія Orlen уклали угоду на постачання 140 млн кубометрів скрапленого природного газу (СПГ) зі США в Україну. Про це повідомила пресслужба групи.

Деталі

Це четвертий контракт між компаніями у 2025 році. Загалом Нафтогаз законтрактував 440 млн куб. м газу в Orlen для підготовки до опалювального сезону.

Газ зі США регазифікуватиметься на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або Клайпеді (Литва) і транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

Контекст

У березні 2025 року «Нафтогаз» та Orlen уклали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері постачання СПГ, підписавши перший контракт на 100 млн куб. м газу.

21 квітня «Нафтогаз» повідомив, що з початку 2025 року законтрактував 1,5 млрд куб. м газу, з яких 800 млн куб. м імпортовано терміново, 400 млн куб. м призначено для закачування у сховища до зими, а 300 млн куб. м СПГ закуплено в Orlen.

У першому кварталі 2025 року «Нафтогаз» отримав €430 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії для закупівлі 1 млрд куб. м газу. Компанія також веде перемовини щодо залучення €1 млрд для придбання ще 2 млрд куб. м газу.

До опалювального сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планує імпортувати до 4,5 млрд куб. м газу.