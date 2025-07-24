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«Нафтогаз» получил кредит на 4,7 млрд грн от Укргазбанка для закупки газа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

НАК «Нафтогаз Украины» подписала кредитное соглашение с Укргазбанком на 4,7 млрд грн, сообщил глава правления компании Сергей Корецкий.

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  • «Эти средства уже используются для закупки природного газа, чтобы обеспечить достаточные запасы в подземных хранилищах для стабильного энергоснабжения зимой. Благодарен Укргазбанку и правительству за поддержку», – заявил Сергей Корецкий.

Контекст

В марте «Нафтогаз» и Orlen заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве в сфере поставки сжиженного природного газа (СПГ), подписав первый контракт на поставку 100 млн куб. м газа.

21 апреля «Нафтогаз» объявил о законтрактованных 1,5 млрд куб. м газа с начала 2025 года. Из них 800 млн куб. м было оперативно импортировано, 400 млн куб. м направлено в подземные хранилища для подготовки к зиме, а 300 млн куб. м СПГ закуплено у Orlen.

За первый квартал 2025 года «Нафтогаз» получил €430 млн от ЕБРР и правительства Норвегии для закупки 1 млрд куб. м газа. Также компания ведет переговоры по привлечению €1 млрд для покупки еще 2 млрд куб. м газа.

К отопительному сезону 2025/2026 «Нафтогаз» планирует импортировать до 4,5 млрд куб. м газа.

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