Група «Нафтогаз» у партнерстві з польським Orlen в межах підготовки до зими 2025–2026 вже поставила в Україну близько 400 млн куб. м американського скрапленого газу (СПГ). Про це 12 вересня повідомила пресслужба «Нафтогазу».
Деталі
- Імпорт американського газу здійснюється через два термінали: Свіноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.
- Загалом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського СПГ.
- «Одним із ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проєкт ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Контекст
У березні 2025 року «Нафтогаз» та Orlen уклали меморандум про довгострокову співпрацю з постачання СПГ, підписавши перший контракт на 100 млн куб. м газу.
21 квітня «Нафтогаз» повідомив, що з початку 2025 року законтрактував 1,5 млрд куб. м газу, з яких 800 млн куб. м імпортовано терміново, 400 млн куб. м призначено для закачування у сховища до зими, а 300 млн куб. м СПГ закуплено в Orlen.
У липні «Нафтогаз» та Orlen уклали угоду на постачання ще 140 млн кубометрів американського СПГ.
