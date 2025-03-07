«Нафтогаз» закупит 100 млн кубометров СПГ у польской Orlen

Группа «Нафтогаз» и польский нефтегазовый концерн Orlen подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ), в рамках которого был заключен контракт на поставку 100 млн куб. м этого топлива. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» 7 марта.

Подробности

Газ будет доставлен из партии сжиженного природного газа, которая поступит на терминал в Клайпеде (Литва). Затем газ будет транспортирован через газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, и дальше через польскую территорию в интерконнектор на украинской границе в Дроздовичах, где его получит «Нафтогаз», сообщила компания.

Меморандум, подписанный руководителем группы «Нафтогаз» Романом Чумаком и вице-президентом правления компании Orlen Робертом Сошинским, закладывает долгосрочное стратегическое партнерство между компаниями и позволяет Украине создать более диверсифицированную систему поставки газа, заявили в «Нафтогазе».

Контекст

В 2017 году PKN Orlen начала поставки природного газа в Украину, в частности через газоизмерительную станцию ​​«Германович» на польской границе. По оперативным данным, в первой половине августа компания доставила в Украину до 6 млн куб. м газа.

В марте 2023-го ПАО «Укрнафта» заключило контракт с PKN Orlen на импорт нефтепродуктов в Украину.