Группа «Нафтогаз» и польская энергетическая компания Orlen подписали соглашение, финализирующее поставки 300 млн кубометров американского сжиженного природного газа (СПГ) в Украину в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий 21 ноября.

Подробности

Газ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и поступать в Украину через польско-украинскую границу.

В этом году в рамках договоренностей с Orlen в Украину будет поставлено 600 млн куб. м американского СПГ. В 2026 году ожидается импорт американского СПГ на уровне 1 млрд куб. м.

Предварительное заявление о намерениях стороны было подписано 7 ноября в Греции во время энергетической конференции P-TEC.

Между подписанием письма о намерениях и заключением финального контракта прошло всего несколько дней. За это время стороны детализировали все условия и получили корпоративные согласования.

Контекст

Из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру в начале октября 2025 года добыча газа «Нафтогаза» в этом году сократится на 30% от плановых показателей, сообщила Наталья Бойко, заместитель председателя наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Она отметила, что в феврале компания потеряла половину объемов добычи, но к октябрю возобновила их до уровня начала 2025 года: «Мы не нарастили добычу, а только вернулись к начальному уровню после значительного падения».

По данным Bloomberg, если обстрелы продлятся, до конца марта 2026 года Украине может потребоваться дополнительно импортировать 4,4 млрд куб. м газа на сумму около €2 млрд.

20 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже заключила контракты на поставку газа на $2 млрд для прохождения кризисного периода и часть необходимых средств уже обеспечена.