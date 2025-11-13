Группа «Нафтогаз» подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €127 млн. Средства, предоставленные Европейским союзом при поддержке правительства Норвегии, будут направлены на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона, говорится в сообщении компании.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Финансирование поступило в рамках Европейской инвестиционной платформы для Украины (Ukraine Investment Framework, UIF), созданной для мобилизации государственных и частных инвестиций в восстановление и реконструкцию после российской агрессии.
- Этот грант дополняет кредит ЕИБ в размере €300 млн, который «Нафтогаз» получил и полностью выплатил в октябре этого года.
- Поддержка европейских партнеров поможет обеспечить стабильные поставки газа в холодный период, отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
- Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская отметила, что совместные действия ЕС, ЕИБ и Норвегии укрепляют энергетическую устойчивость Украины. Она отметила обязательство «Нафтогаза» реинвестировать полученные средства в возобновляемую энергетику и декарбонизацию, что, по ее словам, «показывает путь к более чистому и более устойчивому энергетическому будущему».
Контекст
Ukraine Investment Framework является частью программы Ukraine Facility – главного механизма гражданской поддержки Украины со стороны ЕС. Впервые Норвегия оказывает помощь непосредственно через этот инструмент, что свидетельствует о быстром и скоординированном ответе Team Europe на потребности украинского энергосектора.
В начале октября Россия активизировала обстрелы украинской инфраструктуры газодобычи, покрывающей 80–90% внутренних потребностей страны, сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя самую масштабную атаку на добычу газа в ночь на 3 октября.
По данным Bloomberg со ссылкой на источники, в результате удара уничтожено около 60% мощностей по добыче газа в Украине. Если обстрелы будут продолжаться, до конца марта 2026 года стране может потребоваться импорт 4,4 млрд кубометров газа на сумму около €2 млрд, отмечает агентство.
20 октября на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже подписала контракты на поставку газа на $2 млрд для кризисных ситуаций, добавив: «Часть необходимых средств уже обеспечена».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.