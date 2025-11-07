Forbes Digital підписка
«Нафтогаз» договорился о поставках 300 млн куб. м американского СПГ с наложенным платежом

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

НАК «Нафтогаз Украины» заключила соглашение с польской Orlen о поставках 300 млн куб. м американского СПГ в первом квартале 2026 года на условиях отсрочки платежа. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза» от 7 ноября.

Подробности

  • «Это соглашение решает две ключевые проблемы одновременно. Во-первых, мы обеспечиваем дополнительные объемы импортного газа, критичные для отопительного сезона на фоне российских обстрелов. Во-вторых, партнеры при поддержке польского экспортно-кредитного агентства KUKE предоставляют кредитную линию для постоплаты, которая помогает преодолеть временный дефицит ликвидности», – объяснил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
  • Ключевые параметры соглашения были согласованы во время энергетической конференции P-TEC в Афинах. Контракт с кредитным обеспечением и страховыми инструментами будет подписан в ближайшее время.
  • Операционный директор и вице-президент правления Orlen Роберт Сошинский назвал соглашение важным шагом к укреплению энергетической безопасности региона и подтверждением лидерских позиций компании на глобальном газовом рынке.
  • «Уже в первом квартале 2026 года более 300 млн куб. м американского СПГ будут доставлены нашим соседям», – подчеркнул он.
  • Подписание состоялось с участием министра энергетики Украины Светланы Гринчук, министра энергетики Польши Милоша Мотыки, министра энергетики США Криса Райта и министра внутренних дел США Дага Бергама.

Контекст

В начале октября Россия усилила атаки на украинскую инфраструктуру газодобычи, обеспечивающую 80–90% внутреннего потребления страны. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя самый масштабный удар по добывающим объектам в ночь на 3 октября.

Заместитель главы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко отметила, что из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в начале октября компания прогнозирует сокращение добычи газа в этом году на 30% от плановых показателей. В феврале «Нафтогаз» потерял половину объемов, но к октябрю возобновил их до уровня начала года. «К сожалению, мы не увеличили добычу, а только вернулись к начальному уровню после значительного падения», – объяснила она.

Если обстрелы не прекратятся, до конца марта 2026 года Украине может потребоваться импорт 4,4 млрд куб. м газа стоимостью около €2 млрд, пишет Bloomberg.

20 октября на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже заключила контракты на поставку газа на $2 млрд для кризисных ситуаций, добавив: «Часть необходимых средств уже обеспечена».

