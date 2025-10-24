«Нафтогаз» прогнозує скорочення видобутку газу цьогоріч на 30% від запланованих обсягів через масовані обстріли енергетичної інфраструктури на початку жовтня. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко під час заходу Forbes Ukraine «Енергія бізнесу», що відбувся 24 жовтня

Деталі

У лютому компанія втратила половину обсягів видобутку, але до жовтня змогла відновити їх до рівня, який був на початку року, нагадала Бойко. «На жаль, ми не наростили видобуток, а лише повернулися до попереднього рівня після значного спаду», – пояснила вона.

Попри амбітні плани щодо збільшення видобутку у 2025 році, «Нафтогаз» ставить за мету хоча б утримати обсяги на рівні початку року. «Якщо оцінювати втрати від обстрілів та наші амбітні плани зростання, ми втратили понад 30% від запланованого», – зазначила Бойко.

Компанія поступово відновлює видобуток газу, зокрема завдяки діяльності «Укргазвидобування» та «Укрнафти». Обсяги газу у сховищах відповідають плановим показникам, однак ситуація залишається складною.

Контекст

На початку жовтня Росія посилила обстріли української газовидобувної інфраструктури, яка забезпечує 80-90% потреб країни, повідомили в НАК «Нафтогаз України», коментуючи найпотужнішу атаку на газовидобуток, що сталася в ніч на 3 жовтня.

Внаслідок цієї атаки було знищені близько 60% українських потужностей із видобутку газу, повідомило Bloomberg із посиланням на джерела. У разі продовження обстрілів інфраструктури, Україні може знадобитися імпорт 4,4 млрд кубометрів газу вартістю приблизно €2 млрд до кінця березня 2026 року, зазначає видання.

На зустрічі з журналістами 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала угоди про постачання газу на $2 млрд на випадок кризової ситуації, додавши: «Частину необхідних коштів уже забезпечено».