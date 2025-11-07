«Нафтогаз» договорился с греческой компанией Atlantic see LNG Trade s.a. о предстоящих регулярных поставках американского газа в Украину через греческие газовые терминалы и Вертикальный коридор. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий 7 ноября.

Подробности

Меморандум подписан на полях P-TEC. Долгосрочное партнерство охватывает горизонт до 2050 года.

Соглашение позволяет поэтапно реализовывать новые стратегические проекты: обеспечить стабильные долгосрочные поставки LNG для Украины, интегрировать нашу инфраструктуру в логистические маршруты СПГ в Европе, создать постоянную систему поставок и хранения американского СПГ, объяснил Корецкий.

По его словам, это позволит заложить новый фундамент в трансатлантическом сотрудничестве с партнерами и станет еще одним шагом к долгосрочной энергетической стабильности Украины и новым возможностям.

Подписание состоялось в присутствии и при полной поддержке министра энергетики Украины Светланы Гринчук, министра окружающей среды и энергетики Греции Ставроса Папаставру, министра энергетики США Криса Райта, министра внутренних дел США Дага Бергама, посла Соединенных Штатов Америки в Греции Кимберли Гилфойл и временной поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

Контекст

Заместитель главы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Наталья Бойко сообщила, что из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в начале октября компания ожидает сокращения добычи газа в этом году на 30% по сравнению с плановыми показателями. В феврале «Нафтогаз» потерял половину объемов, но к октябрю возобновил их до уровня начала года. «К сожалению, мы не увеличили добычу, а только вернулись к начальному уровню после значительного падения», – отметила она.

Если обстрелы продлятся, до конца марта 2026 года Украине может потребоваться импорт 4,4 млрд куб. м газа стоимостью около €2 млрд, сообщает Bloomberg.

20 октября на встрече с журналистами президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже заключила контракты на поставку газа на $2 млрд для кризисных ситуаций, добавив: «Часть необходимых средств уже обеспечена».