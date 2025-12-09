ПриватБанк предоставил Группе «Нафтогаз» новый кредит в размере 5 млрд грн. Финансирование будет направляться на закупку импортного газа для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения 9 декабря.

«Поддержка энергетического сектора для нас – приоритет. Мы направляем ресурсы на стабильную работу критически важных отраслей и ценим сотрудничество с «Нафтогазом», – отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Дополнительное финансирование стало необходимым из-за потери части украинской добычи после российских атак. Для стабильного прохождения зимы «Нафтогаз» планирует импортировать 4,4 млрд куб. м газа на сумму около €1,9 млрд.

«Спасибо ПриватБанку за быструю поддержку. Средства помогают закупать газ и повышать энергетическую устойчивость страны», – добавил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Контекст

Это уже второй кредит ПриватБанка для «Нафтогаза». В июле банк предоставил 4,7 млрд грн для пополнения запасов в подземных хранилищах.

В начале октября Россия существенно усилила ракетные и дроновые атаки на газодобывающие объекты Украины, которые обеспечивают 80–90% внутреннего потребления газа. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя масштабный удар по газодобыче, произошедший в ночь на 3 октября.

По данным Bloomberg со ссылкой на собственные источники, около 60% газодобывающих мощностей страны были выведены из строя. Если атаки продолжатся в таком темпе, к концу марта 2026 года Украине может потребоваться дополнительный импорт 4,4 млрд кубометров газа на сумму около €2 млрд.

В конце ноября Корецкий сообщил, что компания уже обеспечила 70% финансирования для закупки импортного газа на отопительный сезон, преимущественно благодаря европейским финансовым учреждениям. Работа над привлечением остальных 30% продолжается, в частности со стороны американских государственных кредиторов и корпораций, таких как DFC (Корпорация международного финансирования развития США) и EXIM (Экспортно-импортный банк США).