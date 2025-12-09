Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Нафтогаз» привлек 5 млрд грн кредита от ПриватБанка на импорт газа

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв та голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький /Getty Images

Член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий Фото Getty Images

ПриватБанк предоставил Группе «Нафтогаз» новый кредит в размере 5 млрд грн. Финансирование будет направляться на закупку импортного газа для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения 9 декабря.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • «Поддержка энергетического сектора для нас – приоритет. Мы направляем ресурсы на стабильную работу критически важных отраслей и ценим сотрудничество с «Нафтогазом», – отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.
  • Дополнительное финансирование стало необходимым из-за потери части украинской добычи после российских атак. Для стабильного прохождения зимы «Нафтогаз» планирует импортировать 4,4 млрд куб. м газа на сумму около €1,9 млрд.
  • «Спасибо ПриватБанку за быструю поддержку. Средства помогают закупать газ и повышать энергетическую устойчивость страны», – добавил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Контекст

Это уже второй кредит ПриватБанка для «Нафтогаза». В июле банк предоставил 4,7 млрд грн для пополнения запасов в подземных хранилищах.

В начале октября Россия существенно усилила ракетные и дроновые атаки на газодобывающие объекты Украины, которые обеспечивают 80–90% внутреннего потребления газа. Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины», комментируя масштабный удар по газодобыче, произошедший в ночь на 3 октября.

По данным Bloomberg со ссылкой на собственные источники, около 60% газодобывающих мощностей страны были выведены из строя. Если атаки продолжатся в таком темпе, к концу марта 2026 года Украине может потребоваться дополнительный импорт 4,4 млрд кубометров газа на сумму около €2 млрд.

В конце ноября Корецкий сообщил, что компания уже обеспечила 70% финансирования для закупки импортного газа на отопительный сезон, преимущественно благодаря европейским финансовым учреждениям. Работа над привлечением остальных 30% продолжается, в частности со стороны американских государственных кредиторов и корпораций, таких как DFC (Корпорация международного финансирования развития США) и EXIM (Экспортно-импортный банк США).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні