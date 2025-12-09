ПриватБанк надав Групі «Нафтогаз» новий кредит у розмірі 5 млрд грн. Фінансування спрямовуватиметься на закупівлю імпортного газу для забезпечення стабільної роботи в опалювальний сезон. Про це повідомила пресслужба фінустанови 9 грудня.

Деталі

«Підтримка енергетичного сектору для нас – пріоритет. Ми спрямовуємо ресурси на стабільну роботу критично важливих галузей та цінуємо співпрацю з «Нафтогазом», – зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Додаткове фінансування стало необхідним через втрати частини українського видобутку після російських атак. Для стабільного проходження зими «Нафтогаз» планує імпортувати 4,4 млрд куб. м газу на суму близько €1,9 млрд.

«Дякуємо ПриватБанку за швидку підтримку. Кошти допомагають закуповувати газ та підвищувати енергетичну стійкість країни», – додав голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Контекст

Це вже другий кредит ПриватБанку для «Нафтогазу». У липні банк надав 4,7 млрд грн для поповнення запасів у підземних сховищах.

На початку жовтня Росія суттєво посилила ракетні та дронові атаки на газовидобувні об’єкти України, які забезпечують 80–90% внутрішнього споживання газу. Про це повідомила НАК «Нафтогаз України», коментуючи наймасштабніший удар по газовидобутку, що стався в ніч на 3 жовтня.

За даними Bloomberg із посиланням на власні джерела, приблизно 60% газовидобувних потужностей країни було виведено з ладу. Якщо атаки продовжаться у такому темпі, до кінця березня 2026 року Україні може знадобитися додатковий імпорт 4,4 млрд кубометрів газу на суму близько €2 млрд.

Наприкінці листопада Корецький повідомив, що компанія вже забезпечила 70% фінансування для закупівлі імпортного газу на опалювальний сезон, переважно завдяки європейським фінансовим установам. Робота над залученням решти 30% триває, зокрема з боку американських державних кредиторів та корпорацій, таких як DFC (Корпорація міжнародного фінансування розвитку США) і EXIM (Експортно-імпортний банк США).