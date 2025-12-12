Державні доходи Росії від нафти та газу в грудні можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з минулим роком – до 410 млрд рублів ($5,17 млрд) через зниження цін на нафту та зміцнення рубля. Про це пише Reuters 12 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- За підсумками року доходи, ймовірно, зменшаться майже на чверть і становитимуть 8,44 трлн рублів, що нижче прогнозу Міністерства фінансів у 8,65 трлн рублів. Ці розрахунки базуються на даних галузевих джерел та офіційної статистики щодо видобутку, переробки й поставок.
- Найнижчі щомісячні доходи від нафти та газу Росія фіксувала у серпні 2020 року – 405 млрд рублів, коли ціни на нафту різко впали через пандемію COVID-19.
Контекст
Доходи від нафти та газу є основним джерелом фінансування Кремля, формуючи чверть доходів федерального бюджету. Їхнє скорочення суттєво вдаряє по Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку військової кампанії в Україні в лютому 2022 року.
Україна та західні союзники неодноразово заявляли, що прагнуть змусити Росію, другого за величиною експортера нафти у світі, припинити війну, послабивши її економіку.
Міністерство фінансів Росії спершу очікувало доходів від нафти та газу на рівні 10,94 трлн рублів у цьому році, але в жовтні переглянуло прогноз через зниження світових цін на нафту, обмежене побоюваннями щодо надлишку пропозиції.
У листопаді ціна російської нафти в рублях для податкових розрахунків впала на 17,1% порівняно з жовтнем – до 3605 рублів за барель.
Обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах у морі, досягнув рекордного рівня за останні два з половиною роки – 3,68 млн барелів на добу. Надлишок сировини тисне на світові ціни та ускладнює Москві фінансування війни проти України.
5 грудня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС обговорюють можливість відмови від механізму цінової стелі та запровадження повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.