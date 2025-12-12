Державні доходи Росії від нафти та газу в грудні можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з минулим роком – до 410 млрд рублів ($5,17 млрд) через зниження цін на нафту та зміцнення рубля. Про це пише Reuters 12 грудня.

Деталі

За підсумками року доходи, ймовірно, зменшаться майже на чверть і становитимуть 8,44 трлн рублів, що нижче прогнозу Міністерства фінансів у 8,65 трлн рублів. Ці розрахунки базуються на даних галузевих джерел та офіційної статистики щодо видобутку, переробки й поставок.

Найнижчі щомісячні доходи від нафти та газу Росія фіксувала у серпні 2020 року – 405 млрд рублів, коли ціни на нафту різко впали через пандемію COVID-19.

Контекст

Доходи від нафти та газу є основним джерелом фінансування Кремля, формуючи чверть доходів федерального бюджету. Їхнє скорочення суттєво вдаряє по Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку після початку військової кампанії в Україні в лютому 2022 року.

Україна та західні союзники неодноразово заявляли, що прагнуть змусити Росію, другого за величиною експортера нафти у світі, припинити війну, послабивши її економіку.

Міністерство фінансів Росії спершу очікувало доходів від нафти та газу на рівні 10,94 трлн рублів у цьому році, але в жовтні переглянуло прогноз через зниження світових цін на нафту, обмежене побоюваннями щодо надлишку пропозиції.

У листопаді ціна російської нафти в рублях для податкових розрахунків впала на 17,1% порівняно з жовтнем – до 3605 рублів за барель.

Обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах у морі, досягнув рекордного рівня за останні два з половиною роки – 3,68 млн барелів на добу. Надлишок сировини тисне на світові ціни та ускладнює Москві фінансування війни проти України.

5 грудня Reuters із посиланням на джерела повідомило, що країни G7 та ЄС обговорюють можливість відмови від механізму цінової стелі та запровадження повної заборони на надання морських послуг для російської нафти.