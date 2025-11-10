Наглядова рада Райффайзен Банку призначила Наталію Гуріну головою правління за результатами відкритого конкурсу. Вона приступить до виконання обов’язків з 1 січня 2026 року після погодження призначення регуляторами, повідомила пресслужба банку 10 листопада.

Деталі

Наталія Гуріна змінить на посаді Олександра Писарука, який вирішив не продовжувати контракт. Зараз вона обіймає посаду заступниці голови правління Райффайзен Банку та відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами.

Гуріна працює в банку з 1994 року, коли почала кар’єру ще в «Авалі». Протягом трьох десятиліть вона пройшла шлях від спеціалістки з біржових операцій і валютного контролю до директорки департаменту корпоративних ризиків, а згодом – члена правління. Із січня 2012 року вона є заступницею голови правління, відповідальною за управління ризиками.

Контекст

У серпні цього року стало відомо, що очільник «Райфу» Олександр Писарук покидає посаду після майже шести років на ній. Останній робочий день Писарука – 31 грудня. Писарук був на посаді голови Райффайзен Банку з вересня 2019-го. Його попередник – Володимир Лавренчук, який керував банком майже 15 років.

З початку правління Писарука у «Райфі» чисті активи банку станом на червень 2025-го зросли вдвічі до еквіваленту $5,6 млрд. Кредитний портфель юросіб за цей час скоротився на еквівалент $100 млн до $1,4 млрд.

Кошти клієнтів зросли у 2,3 раза, до $4,6 млрд. Рівень непрацюючих кредитів Райфу» на липень 2025-го – 10,8%, на кінець 2018-го – 9,2%. Кількість відділень з кінця 2018-го скоротилась на майже 180 до 320 зараз.

Чистий прибуток «Райфу» після оподаткування станом на кінець 2018-го – близько $180 млн, на 1 червня – $105 млн. За весь час роботи Писарука CEO банк згенерував $594 млн чистого прибутку в еквіваленті.