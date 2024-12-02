«Национальный кешбэк». Накопления за ноябрь выросли почти вдвое, до 250 млн грн

Правительство рассчитывает, что программа «Национальный кешбэк» будет служить инструментом поддержки отечественного производства и стимулировать экономику.

Украинцы в ноябре накопили более 250 млн грн по программе «Национальный кешбэк». В программу присоединились более 4 млн граждан, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Кешбэк за ноябрь будет выплачен в конце декабря, а за декабрь – в феврале 2025 года. Эти средства не будут подлежать налогообложению.

К программе «Национальный кешбэк» присоединились ведущие национальные торговые сети, аптеки, АЗС, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Участниками программы стали уже 1600 производителей. Кешбэк можно получить на 340 000 товаров украинского производства.

По состоянию на конец ноября к программе присоединились 15 банков, а количество открытых карт «Национальный кешбэк» превысило 4,6 млн.

Контекст

20 августа Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи в рамках программы «Национальный кешбэк», которая является частью правительственной инициативы «Сделано в Украине».

Программа охватывает 295 000 украинских товаров от 1469 местных производителей, и покупатели получают кешбэк 10% за покупки в торговых точках-участниках. Максимальный размер кешбэка – 3000 грн в месяц.

Вырученные средства можно потратить на коммунальные, медицинские, транспортные услуги или направить в поддержку ВСУ. Снятие наличных с карты, на которую начисляются выплаты, невозможно.

В октябре состоялись первые выплаты, которые получили 646 378 граждан на общую сумму 37,2 млн грн.

21–22 ноября украинцы получили накопленные за октябрь средства: в общей сложности 1,22 млн участников получили 119,2 млн грн, что почти втрое больше, чем в октябре. а средняя сумма выплаты выросла с 57 грн до 97 грн на человека.

Большинство пользователей программы – украинцы до 45 лет (66%), 23% составляют представители среднего возраста, а более 10% – люди старшего возраста (60+).