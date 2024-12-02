Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Национальный кешбэк». Накопления за ноябрь выросли почти вдвое, до 250 млн грн

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинцы в ноябре накопили более 250 млн грн по программе «Национальный кешбэк». В программу присоединились более 4 млн граждан, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Правительство рассчитывает, что программа «Национальный кешбэк» будет служить инструментом поддержки отечественного производства и стимулировать экономику.

Подробности

  • Кешбэк за ноябрь будет выплачен в конце декабря, а за декабрь – в феврале 2025 года. Эти средства не будут подлежать налогообложению.
  • К программе «Национальный кешбэк» присоединились ведущие национальные торговые сети, аптеки, АЗС, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Участниками программы стали уже 1600 производителей. Кешбэк можно получить на 340 000 товаров украинского производства.
  • По состоянию на конец ноября к программе присоединились 15 банков, а количество открытых карт «Национальный кешбэк» превысило 4,6 млн.

Контекст

20 августа Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи в рамках программы «Национальный кешбэк», которая является частью правительственной инициативы «Сделано в Украине».

Программа охватывает 295 000 украинских товаров от 1469 местных производителей, и покупатели получают кешбэк 10% за покупки в торговых точках-участниках. Максимальный размер кешбэка – 3000 грн в месяц.

Вырученные средства можно потратить на коммунальные, медицинские, транспортные услуги или направить в поддержку ВСУ. Снятие наличных с карты, на которую начисляются выплаты, невозможно.

В октябре состоялись первые выплаты, которые получили 646 378 граждан на общую сумму 37,2 млн грн.

21–22 ноября украинцы получили накопленные за октябрь средства: в общей сложности 1,22 млн участников получили 119,2 млн грн, что почти втрое больше, чем в октябре. а средняя сумма выплаты выросла с 57 грн до 97 грн на человека.

Большинство пользователей программы – украинцы до 45 лет (66%), 23% составляют представители среднего возраста, а более 10% – люди старшего возраста (60+).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине