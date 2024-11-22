«Національний кешбек». Виплати за жовтень зросли майже втричі, до 119,2 млн грн

Уряд очікує, що проєкт «Національний кешбек» стимулюватиме попит на продукцію українських виробників, підтримуючи економіку.

Українці 21-22 листопада отримали накопичені у жовтні виплати за програмою «Національний кешбек». Загалом 1,22 млн учасників програми отримали 119,2 млн грн, що майже втричі перевищує показник попереднього місяця, коли було виплачено 37,2 млн грн, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Кількість українців, які отримали кешбек зросла майже вдвічі, з 646 000 до 1,22 млн. Середня сума виплати зросла з 57 до 97 грн на людину.

Більшість користувачів, які накопичують кешбек, – це українці до 45 років (66% від загальної кількості). Представники середнього віку становлять 23%, а старшого віку (60+) – понад 10%.

Найчастіше українці купували такі товари з кешбеком: хліб та кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої, мʼясо, косметичні товари й товари для дому.

Станом на кінець жовтня з 1,58 млн користувачів, яким було нараховано кешбек, понад 350 000 так і не активували свої картки в застосунку «Дія». Частина громадян або не отримала нарахувань, або їх сума була меншою за 2 грн.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек», яка стане частиною масштабної урядової ініціативи «Зроблено в Україні».

Програма «Національний кешбек» охоплює 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників. Покупці отримують кешбек у розмірі 10% за придбання товарів, що входять до програми, у торговельних точках – учасниках ініціативи. Максимальна сума кешбеку становить 3000 грн на місяць.

Отримані кошти можна використати для оплати комунальних, медичних, транспортних та інших послуг, або спрямувати на підтримку ЗСУ. Зняти готівку з картки, призначеної для виплат, неможливо.

У жовтні цього року відбулися перші виплати за програмою: 646 378 громадян отримали загалом 37,2 млн грн.