«Національний кешбек». Накопичення за листопад зросли майже вдвічі, до 250 млн грн

Уряд розраховує, що програма «Національний кешбек» слугуватиме інструментом підтримки вітчизняного виробництва та стимулюватиме економіку.

Українці в листопаді накопичили понад 250 млн грн за програмою «Національний кешбек». До програми долучилися понад 4 млн громадян, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Кешбек за листопад буде виплачено наприкінці грудня, а за грудень – у лютому 2025 року. Зазначається, що ці кошти не підлягатимуть оподаткуванню.

До програми «Національний кешбек» долучилися провідні національні торгові мережі, аптеки, АЗС, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Учасниками програми стали вже 1600 виробників. Кешбек можна отримати на 340 000 товарів українського виробництва.

Станом на кінець листопада до програми долучилися 15 банків, а кількість відкритих карток «Національний кешбек» перевищила 4,6 млн.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги в межах програми «Національний кешбек», яка є частиною урядової ініціативи «Зроблено в Україні».

Програма охоплює 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників, і покупці отримують кешбек 10% за покупки в торгових точках-учасниках. Максимальний розмір кешбеку – 3000 грн на місяць.

Отримані кошти можна витратити на комунальні, медичні, транспортні послуги або направити на підтримку ЗСУ. Зняття готівки з картки, на яку нараховуються виплати, неможливе.

У жовтні відбулися перші виплати, які отримали 646 378 громадян на загальну суму 37,2 млн грн.

21–22 листопада українці отримали накопичені за жовтень кошти: загалом 1,22 млн учасників отримали 119,2 млн грн, що майже втричі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку зросла майже вдвічі, з 646 000 до 1,22 млн осіб, а середня сума виплати зросла з 57 грн до 97 грн на людину.

Більшість користувачів програми – українці до 45 років (66%), 23% складають представники середнього віку, а понад 10% – люди старшого віку (60+).