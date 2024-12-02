«Національний кешбек». Накопичення за листопад зросли майже вдвічі, до 250 млн грн

Українці в листопаді накопичили понад 250 млн грн за програмою «Національний кешбек». До програми долучилися понад 4 млн громадян, повідомила пресслужба Мінекономіки.
Уряд розраховує, що програма «Національний кешбек» слугуватиме інструментом підтримки вітчизняного виробництва та стимулюватиме економіку.
Деталі
- Кешбек за листопад буде виплачено наприкінці грудня, а за грудень – у лютому 2025 року. Зазначається, що ці кошти не підлягатимуть оподаткуванню.
- До програми «Національний кешбек» долучилися провідні національні торгові мережі, аптеки, АЗС, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Учасниками програми стали вже 1600 виробників. Кешбек можна отримати на 340 000 товарів українського виробництва.
- Станом на кінець листопада до програми долучилися 15 банків, а кількість відкритих карток «Національний кешбек» перевищила 4,6 млн.
Контекст
20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги в межах програми «Національний кешбек», яка є частиною урядової ініціативи «Зроблено в Україні».
Програма охоплює 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників, і покупці отримують кешбек 10% за покупки в торгових точках-учасниках. Максимальний розмір кешбеку – 3000 грн на місяць.
Отримані кошти можна витратити на комунальні, медичні, транспортні послуги або направити на підтримку ЗСУ. Зняття готівки з картки, на яку нараховуються виплати, неможливе.
У жовтні відбулися перші виплати, які отримали 646 378 громадян на загальну суму 37,2 млн грн.
21–22 листопада українці отримали накопичені за жовтень кошти: загалом 1,22 млн учасників отримали 119,2 млн грн, що майже втричі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку зросла майже вдвічі, з 646 000 до 1,22 млн осіб, а середня сума виплати зросла з 57 грн до 97 грн на людину.
Більшість користувачів програми – українці до 45 років (66%), 23% складають представники середнього віку, а понад 10% – люди старшого віку (60+).
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