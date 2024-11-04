«Национальный кэшбек». За октябрь украинцы накопили 125 млн грн, что в три раза превышает показатель сентября

За октябрь 2024 года украинцы накопили 125 млн грн средств «Национального кэшбека», что втрое больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 1 ноября. Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, состоится в конце ноября.

Подробности

Почти в два раза возросло и количество потребителей – участников программы. На 31 октября уже 3 млн граждан открыли 3,2 млн карт «Национальный кэшбек».

Выплата средств, накопленных потребителями за октябрь, произойдет в конце ноября на карту для выплат «Национальный кэшбек».

Чтобы получить средства вовремя, нужно активировать эту карту в «Дії». Это сделали 1,9 млн граждан.

Планово зачисление кэшбека производится в конце следующего месяца за предыдущий. За исключением выплаты кэшбека за декабрь, который будет перечислен гражданам в феврале 2025 года.

Контекст

20 августа Кабмин утвердил порядок предоставления денежной помощи «Национальный кэшбек», который должен стать частью крупной правительственной кампании «Сделано в Украине».

«Национальный кэшбек» от государства доступен уже на 295 000 украинских товаров от 1469 местных производителей. Кэшбек в размере 10% начисляется за приобретение товаров, включенных в программу, купленных в торговых заведениях, которые являются участниками программы. Максимальная сумма выплат – 3000 грн в месяц.

Потратить кэшбек можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие, или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кэшбека нельзя.

Уже состоялась выплата кэшбека за сентябрь. Украинцы получили 37,2 млн грн.