Найбагашою людиною Китаю став засновник ByteDance Чжан Імін. Загалом у країні значно поменшало мільярдерів

Засновник ByteDance, яка володіє платформою TikTok, Чжан Імін став найбагатшою людиною Китаю з особистим статком у $49,3 млрд, згідно з щорічним списком Hurun China Rich List, пише Reuters . Через спад економіки у Китаї мільярдерів в останні роки стало менше на третину.

Ключові факти

41-річний Чжан, який залишив посаду генерального директора ByteDance у 2021 році, випередив магната з виробництва бутильованої води Чжуна Шаньшаня. Він опустився на друге місце, оскільки його статки скоротилися на 24% до $47,9 млрд.

За даними Hurun, незважаючи на судовий позов за активи в США, глобальний дохід ByteDance минулого року зріс на 30% і склав $110 млрд, що допомогло збільшити особистий статок Чжана.

Третє місце в списку зайняв засновник Tencent Поні Ма ($44,4 млрд), в той час як Колін Хуан, засновник PDD Holdings ($34,5 млрд) опустився на четверте місце з третього минулого року. Хоча платформи електронної комерції його компанії, орієнтовані на знижки, Pinduoduo та Temu, продовжують демонструвати стійке зростання доходів.

На пʼятому місці опинився підприємець Хе Сянцзянь разом із родиною ($33,1 млрд), він володіє одним з найбільших у світі виробників побутової техніки Midea Group.

Загалом кількість мільярдерів у списку зменшилась на 142 до 753 осіб, скоротившись більш ніж на третину порівняно з піковим значенням 2021 року.

Це повʼязано із репресіями уряду, слабкістю деяких секторів економіки та депресією на фондових ринках.

Тільки за останній рік кількість доларових мільярдерів у Китаї скоротилася на 16%, тоді як курс юаня по відношенню до долара знизився лише на 2,5%.

Контекст

Економічне зростання Китаю сповільнилося в останні місяці, оскільки тривалий спад у секторі нерухомості чинив тиск на споживчі настрої та призвів до скорочення витрат.

Маса невтішних даних у серпні викликала занепокоєння, що уряд Сі Цзіньпіна може не досягти своєї річної цілі зростання ВВП на 5% без додаткової державної підтримки.

У Китаї в серпні зростання промвиробництва і роздрібних продажів сповільнилося сильніше прогнозів. Промвиробництво зросло на мінімальні з березня 4,5% порівняно з тим самим місяцем минулого року, свідчать дані Державного статистичного управління. Роздрібні продажі зросли на 2,1% у річному вираженні – до 3,87 трлн юанів ($545,9 млрд) після підйому на 2,7% у липні.

24 вересня центральний банк Китаю оголосив безпрецедентні заходи стимулювання економіки, які мають забезпечити зростання ВВП у 5%. Регулятор знизив базову ставку та оголосив про підтримку ринків нерухомості та акцій для стимулювання попиту.

У жовні голова МВФ Крісталіна Георгієва

заявила, що річні темпи зростання економіки Китаю можуть впасти «набагато нижче» 4%, якщо не будуть проведені реформи для збільшення внутрішнього споживання.