Сделать Америку снова богатой. Администрация Трампа готовится ввести торговые тарифы «против всех». Как это может повлиять на Европу и Украину

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Белый дом объявит 2 апреля о введении тарифов по всем или почти всем торговым партнерам США. Это должно выровнять торговый баланс страны, но возможные ответные меры уже напугали рынки. Что готовит Трамп и как это повлияет на Европу и Украину
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