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Сделать Америку снова богатой. Администрация Трампа готовится ввести торговые тарифы «против всех». Как это может повлиять на Европу и Украину

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

6 хв читання

Сделать Америку снова богатой. Администрация Трампа готовится ввести торговые тарифы «против всех». Как это может повлиять на Европу и Украину /Коллаж Анна Наконечная

Коллаж Анна Наконечная

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Белый дом объявит 2 апреля о введении тарифов по всем или почти всем торговым партнерам США. Это должно выровнять торговый баланс страны, но возможные ответные меры уже напугали рынки. Что готовит Трамп и как это повлияет на Европу и Украину

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