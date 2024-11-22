Самый крупный европейский производитель аккумуляторов с долгом $5,8 млрд подал заявление о банкротстве

Шведская компания Northvolt, которая должна стать основным конкурентом Китая в Европейском союзе в производстве аккумуляторов для электромобилей, подала заявление о банкротстве, сообщила пресс-служба компании 21 ноября. На момент подачи заявления долг компании бывшего топ-менеджера Tesla Петера Карлссона превышал $5,8 млрд. На пресс-конференции 22 ноября Карлссон объявил об отставке с поста гендиректора.

Подробности

После подачи заявления Northvolt продолжит поставку продукции клиентам, будет выполнять обязательства перед поставщиками и выплачивать зарплату сотрудникам, говорится в сообщении.

Заявление о банкротстве было подано в США согласно главе 11 Кодекса о банкротстве США, позволяющей компании реорганизовать свои финансы и представить план выплаты долгов под надзором суда. Если компания не сможет выполнить этот план, ее ожидает ликвидация.

На момент подачи заявления Northvolt имела около $30 млн свободных средств и долг в размере $5,84 млрд, что ставит компанию в ряд с крупнейшими банкротами США в 2024 году, пишет Bloomberg.

В ходе судебного процесса Northvolt получит доступ к денежному залогу на сумму около $145 млн, а Scania CV AB, подразделение Volkswagen AG, готово предоставить финансирование в размере $100 млн.

Компания планирует завершить реструктуризацию к первому кварталу 2025 года. Ее дочерние компании, занимающиеся строительством заводов в Германии и Канаде, остаются вне процесса банкротства, хотя проекты будут отложены.

Контекст

Northvolt AB – шведский производитель аккумуляторов для электромобилей, основанный в 2015 году Питером Карлссоном, бывшим исполнительным директором Tesla.

Первоначально компания называлась SGF Energy, а в 2017 году сменила название на Northvolt.

В 2019 году она привлекла инвестиции на сумму $1 млрд от таких игроков как BMW, Volkswagen, Goldman Sachs и Folksam.

В 2022 году Northvolt объявила о строительстве совместного завода с Volvo Cars в Гетеборге, с производственной мощностью до 50 ГВтч в год, что обеспечит аккумуляторами до 500 000 электромобилей. Открытие завода планировалось на 2025 год.