Найбільший європейський виробник акумуляторів із боргом $5,8 млрд подав заяву про банкрутство

Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним конкурентом Китаю в Європейському Союзі у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала заяву про банкрутство, повідомила пресслужба компанії 21 листопада. На момент подання заяви борг компанії колишнього топменеджера Tesla Петера Карлссона перевищував $5,8 млрд. На пресконференції 22 листопада Карлссон оголосив про відставку з поста гендиректора.

Деталі

Після подання заяви Northvolt продовжить постачання продукції клієнтам, виконуватиме зобовʼязання перед постачальниками та виплачуватиме зарплату співробітникам, йдеться в повідомленні.

Заява про банкрутство була подана в США згідно з главою 11 Кодексу про банкрутство США, що дозволяє компанії реорганізувати свої фінанси та подати план виплати боргів під наглядом суду. Якщо компанія не зможе виконати цей план, її чекає ліквідація.

На момент подачі заяви Northvolt мала близько $30 млн вільних коштів і борг у розмірі $5,84 млрд, що ставить компанію серед найбільших банкрутів США 2024 року, пише Bloomberg.

Під час судового процесу Northvolt отримає доступ до грошової застави на суму близько $145 млн, а Scania CV AB, підрозділ Volkswagen AG, готова надати фінансування в розмірі $100 млн.

Компанія планує завершити реструктуризацію до першого кварталу 2025 року. Її дочірні компанії, що займаються будівництвом заводів у Німеччині та Канаді, залишаються поза процесом банкрутства, хоча проєкти будуть відкладені.

Контекст

Northvolt AB – шведський виробник акумуляторів для електромобілів, заснований у 2015 році Пітером Карлссоном, колишнім виконавчим директором Tesla.

Спочатку компанія називалася SGF Energy, а в 2017 році змінила назву на Northvolt.

У 2019 році вона залучила інвестиції на суму $1 млрд від таких гравців, як BMW, Volkswagen, Goldman Sachs і Folksam.

У 2022 році Northvolt оголосила про будівництво спільного заводу з Volvo Cars у Гетеборзі, з виробничою потужністю до 50 ГВтгод на рік, що забезпечить акумуляторами до 500 000 електромобілів. Відкриття заводу планувалося на 2025 рік.