Volkswagen увеличил инвестиции в американского производителя электромобилей Rivian с $5 млрд до $5,8 млрд

Объявление об инвестициях произошло на фоне заявлений, что Volkswagen из-за конкуренции вынужден закрыть по меньшей мере три завода в Германии, уволить десятки тысяч сотрудников и урезать зарплаты.

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил об увеличении инвестиций у американского производителя электромобилей Rivian на 16%, до $5,8 млрд. Средства будут направлены на создание совместного предприятия для разработки новой архитектуры и программного обеспечения для электромобилей, пишет Reuters 13 ноября.

Подробности

Volkswagen планирует инвестировать $5,8 млрд в Rivian и СП до 2027 года, включая начальный выпуск облигаций на $1 млрд.

VW направит $1,3 млрд на лицензии интеллектуальной собственности и $3,5 млрд в форме капитала, облигаций и долговых обязательств.

Дополнительный капитал позволит Rivian обеспечить выпуск и развитие модели R2 на заводе в Иллинойсе и подготовить новое производство в Джорджии, заявил журналистам гендиректор Rivian RJ Scaringe. Компания уже подала заявку на федеральный кредит для постройки завода в этом штате.

VW Scout Motors станет одним из первых брендов, которые будут использовать совместно разработанную электрическую платформу. СП будет работать над интеграцией технологий Rivian для электромобилей обеих компаний в разных сегментах рынка, включая субкомпактные модели .

. Совместное предприятие направлено на решение проблем VW с подразделением программного обеспечения Cariad, сталкивающимся с задержками и убытками.

Акции Rivian, капитализация которой оценивается в $11 млрд, выросли почти на 9% на удлиненных торгах 12 ноября.

Контекст

Volkswagen стал вторым крупным автопроизводителем, купившим долю в калифорнийском стартапе, после того как Ford Motor владел почти 12% акций Rivian вместе с Amazon. Однако Ford вышел из капитала Rivian в 2023 году, отказавшись от плана совместного производства электромобилей.

В июне этого года Volkswagen объявил об инвестициях $5 млрд в Rivian.

Сотрудничество между Volkswagen и Rivian разворачивается на фоне торговых споров между самыми крупными мировыми производителями и рынками. В последнее время Rivian активно оптимизирует расходы. Производитель сокращает штат, повышает эффективность производства на заводе в Иллинойсе и приостановил строительство нового завода в Джорджии. По оценкам компании, это сэкономит более $2,25 млрд капитальных затрат.

В I квартале 2024 года Rivian сообщила об убытках в $1,45 млрд на фоне модернизации производственных мощностей в Нормале, Иллинойс, предваряющей выпуск обновленных версий моделей R1T и R1S и подготовку к выпуску нового поколения авто в 2026 году.

Volkswagen планирует закрыть по меньшей мере три завода в Германии, уволить десятки тысяч сотрудников и урезать зарплаты на 10% в рамках реорганизации и снижения расходов, сообщила в конце октября FТ со ссылкой на заявление представителя профсоюза. Авторынок Европы, который является третьим по объему в мире, страдает слабым спросом и агрессивной китайской конкуренцией.