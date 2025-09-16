ПриватБанк в конце сентября выставит на продажу один из самых больших спортивных объектов Днепра – стадион «Днепр-Арена» и футбольную тренировочную базу в Приднепровске. Об этом сообщает пресс-служба банка. В 2023 году объект уже выставляли на продажу по цене 113 млн грн.

Ключевые факты

Продажа стадиона и тренировочной базы будет происходить через электронную систему «Prozorro.Продажи» в рамках стратегии уменьшения непрофильных активов, перешедших в собственность банка после национализации.

В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытый манеж с полем с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комнату для совещаний тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауну и душевые. Местонахождение имущества: г. Днепр, пер. Михаила Дидевича, дом. 12 и 14.

Стартовая цена объекта станет известна после опубликования объявления в электронной системе «Prozorro.Продажи».

ПриватБанк выставляет «Днепр-Арену» на продажу.

Контекст

В начале 2023 года ПриватБанк уже выставлял на продажу «Днепр-Арену». Стартовая цена за объект тогда составляла 113 млн грн, однако торги отменили по инициативе банка.

«Днепр-Арена» – современный футбольный стадион в городе Днепр, открытый 14 сентября 2008 года. Емкость арены – 31 003 места. Сооружение объекта продолжалось с 2005 по 2008 год, его финансировал ФК «Днепр», в то время принадлежавший бизнесмену Игорю Коломойскому, через ПриватБанк. Примерная стоимость проекта составляла около €200 млн.

Архитектурную концепцию разработал Юрий Серегин совместно с немецкой компанией HOCHTIEF, специализирующейся на крупных инфраструктурных объектах. Стадион был построен как замена устаревшему стадиону «Метеор».

До 2015 арена находилась в собственности клуба и активно использовалась для матчей Украинской Премьер-лиги, финала Кубка Украины 2009 года, а также домашних игр Лиги Европы. Однако после финансовых проблем клуба – долгов перед игроками, УЕФА и строительства стадиона – в 2016 году начались судебные процессы.

В декабре 2016 года после национализации ПриватБанка стадион перешел в государственную собственность как часть активов, переданных в счет погашения долгов. ФК «Днепр» прекратил существование как профессиональная команда. С началом полномасштабной войны в 2022 году использование арены было частично ограничено, однако она продолжает оставаться домашним стадионом «Днепр-1» и поддерживается как муниципальный спортивный объект.