ПриватБанк наприкінці вересня виставить на продаж один із найбільших спортивних об’єктів Дніпра – стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну тренувальну базу в Придніпровську. Про це інформує пресслужба банку. У 2023 році обʼєкт вже виставляли на продаж за ціною 113 млн грн.

Ключові факти

Продаж стадіону та тренувальної бази відбуватиметься через електронну систему «Prozorro.Продажі» в рамках стратегії зменшення непрофільних активів, які перейшли у власність банку після націоналізації.

До складу тренувальної бази входять три штучні та чотири трав’яні поля, критий манеж із полем зі штучного покриття й трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлові корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-залу, кімнату для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауну та душові. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14.

Стартова ціна обʼєкта стане відомою після опублікування оголошення в електронній системі «Prozorro.Продажі».

ПриватБанк виставляє «Дніпро-Арену» на продаж ПриватБанк виставляє «Дніпро-Арену» на продаж Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

На початку 2023 року ПриватБанк уже виставляв на продаж «Дніпро-Арену». Стартова ціна за обʼєкт тоді становила 113 млн грн, однак торги скасували через ініціативи банку.

«Дніпро-Арена» – сучасний футбольний стадіон у місті Дніпро, відкритий 14 вересня 2008 року. Місткість арени – 31 003 місця. Спорудження об’єкта тривало з 2005 до 2008 року, його фінансував ФК «Дніпро», який на той час належав бізнесмену Ігорю Коломойському, через ПриватБанк. Орієнтовна вартість проєкту становила близько €200 млн.

Архітектурну концепцію розробив Юрій Серьогін спільно з німецькою компанією HOCHTIEF, яка спеціалізується на великих інфраструктурних обʼєктах. Стадіон збудували як заміну застарілому стадіону «Метеор».

До 2015 року арена перебувала у власності клубу і активно використовувалася для матчів Української Прем’єр-ліги, фіналу Кубка України 2009 року, а також домашніх ігор Ліги Європи. Однак після фінансових проблем клубу – боргів перед гравцями, УЄФА та за будівництво стадіону – у 2016 році почалися судові процеси.

У грудні 2016 року, після націоналізації ПриватБанку, стадіон перейшов у державну власність як частина активів, переданих у рахунок погашення боргів. ФК «Дніпро» припинив існування як професійна команда. З початком повномасштабної війни у 2022 році використання арени було частково обмежене, однак вона й надалі залишається домашнім стадіоном «Дніпро-1» та підтримується як муніципальний спортивний об’єкт.