Коломойський вчергове оскаржив націоналізацію ПриватБанку

Після невдалих попередніх спроб оскаржити націоналізацію ПриватБанку ексвласник банку Ігор Коломойський звернувся з новими скаргами до Верховного Суду та до Конституційного суду. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Ключові факти

Коломойський подав позов з оскарженням націоналізації до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду проти Кабміну, НБУ, Мінфіну, Фонду гарантування вкладів та самого ПриватБанку.

Після програшу у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду ексакціонер ПриватБанку подав позов до КСУ з вимогою визнати неконституційними деякі норми банківського закону , відомого також як «антиколомойський».

, відомого також як «антиколомойський». Коломойський наполягає – ці норми унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі.

Конституційний суд відмовився відкрити провадження, однак це рішення колегія суддів ухвалила не одностайно, тож остаточне рішення буде за Другим сенатом КСУ, зазначили у ПриватБанку.

В адміністративному суді провадження розглядатиметься 26 лютого.

Контекст

Після націоналізації ПриватБанку Коломойський та його партнери подали низку позовів до українських судів через це рішення. Натомість новий менеджмент «Привату» подав позови проти Коломойського та іншого ексакціонера банку Геннадія Боголюбова у міжнародних судах з вимогою компенсувати виведені з банку кошти (на думку позивача). Слухання у суді Лондона завершились у 2024 році, сторони очікують на фінальне рішення. Саме за рішенням цього суду активи Коломойського та Боголюбова потрапили під «заморозку» до вирішення справи по суті. Крім цього, ПриватБанк судиться з акціонерами у США, на Кіпрі та в Ізраїлі.

Наприкінці листопада Коломойський програв остаточно оскарження націоналізації в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду. Та нові позови означають продовження епопеї з можливим поверненням найбільшого банку України колишнім акціонерам, один з яких – Коломойський – перебуває в СІЗО в межах кримінальної справи про спробу замовного вбивства, а Боголюбов перебуває за кордоном й також має в «активі» кримінальне переслідування.

До того ж нещодавно і Коломойський, і Боголюбов потрапили під санкції РНБО.