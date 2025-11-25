Государство готовит повторный аукцион по приватизации АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) для поиска инвестора, возможно, со снижением цены. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства после срыва назначенного на 25 ноября аукциона из-за отсутствия участников.

Подробности

В ведомстве напомнили, что приватизация ОПЗ сложна из-за масштабов предприятия и необходимости значительных вложений.

«Объект нуждается в существенных инвестициях и специализированной экспертизе. Интерес на рынке есть, но международные партнеры просили больше времени и уточнения ряда условий», – отметили в Минэкономики.

Большим промышленным активам сейчас сложно конкурировать из-за военного положения и высоких рисков. Для ОПЗ ключевым фактором является не только рыночная ситуация, но и общая стоимость инвестиций, которая может превышать стартовую цену, отмечают в ведомстве.

К обязательным обязательствам будущего собственника относятся: «сохранение профильной деятельности завода, инвестиции в модернизацию не менее 500 млн грн, погашение более 366 млн грн долгов перед бюджетом и работниками, а также постепенное закрытие просроченной кредиторской задолженности», – сообщили в министерстве.

Также инвестор должен соблюдать экологические и социальные стандарты.

Чтобы повысить шансы на успешную продажу, Минэкономики поддержало законопроект, позволяющий выставлять крупные объекты приватизации с возможностью поэтапного снижения стартовой цены.

Контекст

ОПЗ – крупнейшая государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота. В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ.

Кабмин 26 августа утвердил приватизацию ОПЗ с начальной ценой 4,5 млрд грн (около $108 млн). Это была четвертая попытка продать актив.

В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за риска безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.

По результатам 2024 года чистый убыток ОПЗ вырос на 68%, до 1,84 млрд грн, при выручке 878,16 млн грн, по данным YouControl. В 2021-м завод показал чистую прибыль 25,86 млн грн при выручке 2,1 млрд грн.

Аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся 24 ноября. Попытка продать ОПЗ по цене, меньшей стартовой в пять раз, потерпела фиаско. Это уже четвертый проваленный аукцион.

