НБУ пояснив перевищення прогнозу інфляції у 2024-му і очікує її подальшого прискорення

У перші місяці 2025 року інфляція продовжить зростати, прогнозує Національний банк України 13 січня. Це відбуватиметься через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці, а також ефектів від послаблення обмінного курсу гривні.

Ключові факти

Водночас регулятор очікує, що інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у другій половині 2025 року й прямуватиме до цілі НБУ – 5% на горизонті політики.

Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12% у річному вимірі, у місячному вимірі ціни зросли на 1,4%.

НБУ визнав, що фактична споживча інфляція в грудні була вища за прогноз Нацбанку, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень 2024 року.

Згідно з коментарем НБУ, вагомим рушієм зростання цін та основною причиною відхилення цінової динаміки від прогнозу залишалися тимчасові чинники, передусім стрімке подорожчання продуктів харчування через нижчі врожаї. У той же час відчутно посилився й фундаментальний ціновий тиск на тлі подальшого збільшення витрат бізнесу на енергозабезпечення й оплату праці. Певний вплив мали й ефекти від послаблення обмінного курсу гривні.

Оновлений макропрогноз, зокрема прогноз інфляції на 2025–2027 роки, буде оприлюднено 23 січня.

Контекст

Упродовж 2024 року Національний банк України систематично недооцінював інфляційну динаміку. Так, у січневому Інфляційному звіті прогноз НБУ на кінець року становив 8,6%, у квітні його було навіть покращено до 8,2%. У липні за вже наявного прискорення поточної динаміки цін прогноз на кінець року було переглянуто лише до 8,5%, а фактичне прискорення споживчої інфляції до 8,3% вже у жовтні спонукало НБУ в той місяць оновити прогноз інфляції на грудень лише до 9,7%, хоча фактичним результатом стало 12%.

Таке відхилення фактичної інфляції від прогнозів НБУ спричинило розворот напряму його монетарної політики на 180 градусів. Якщо на початку 2024 року НБУ комунікував ринку подальше зменшення облікової ставки, то влітку риторика перетворилася на «можливість повернення до зниження ставки в 2025 році», а у грудні НБУ перейшов до підвищення облікової ставки.