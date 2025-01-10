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Річна інфляція в Україні прискорилася до 12% – Держстат

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Споживча інфляція в грудні 2024 року порівняно із листопадом становила 1,4%, за рік у цілому – 12%. Базова інфляція в грудні порівняно із листопадом прискорилася до 1,3%, за рік у цілому – 10,7%. Про це 10 січня повідомила Державна служба статистики.

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Ключові факти 

  • У грудні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої збільшились на 1,8%. Масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти з перероблених зернових, хліб, яловичина, риба та рибні продукти, макарони та свинина подорожчали на 5,2-1,0%. Одночасно ціни на яйця знизились на 1,5%.
  • Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,0%, зокрема, тютюнові вироби подорожчали на 2,7%, а алкогольні напої – на 1,2%.
  • У сегменті одягу та взуття відбулося зниження цін на 3,9%, зокрема взуття подешевшало на 4,0%, а одяг – на 3,9%. У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6% через подорожчання фармацевтичної продукції на 1,8% та амбулаторних послуг на 1,6%.
  • У сфері транспорту зростання становило 0,5%, що пояснюється подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,1%. Згідно з динамікою, найбільше зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зафіксовано саме в грудні – 1,8%.
інфографіка Анастасія Решетнік

інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст 

Погіршення врожаю, дефіцит енергетичних ресурсів та зростання витрат бізнесу спричинили суттєве підвищення цін в Україні. Темпи інфляції перевищили очікування як Національного банку, так і незалежних експертів. У зв’язку з цим НБУ переглянув свій річний прогноз, знизивши його більше ніж на один відсотковий пункт.

12 грудня 2024 року Національний банк України повідомив, що інфляція вкотре перевищила очікування регулятора, сягнувши 11,2% у річному вимірі. У зв’язку з цим НБУ вирішив переглянути попередній план щодо облікової ставки: замість збереження її на рівні 13% до літа 2025 року, ставку підвищено на 0,5 в.п. – до 13,5%.

Основними причинами зростання інфляції стали слабкі врожаї цього року, зростання виробничих витрат, включно з витратами на електроенергію та оплату праці, а також ослаблення гривні в попередні періоди.

Нацбанк прогнозує, що у найближчі місяці інфляція продовжить зростати, однак у подальшому очікується її сповільнення. Цьому сприятимуть покращення ситуації в енергетичному секторі та збільшення врожаїв.

Середня місячна зарплата в Україні в третьому кварталі 2024 року зросла на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла 21 946 грн. За девʼять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, повідомила Державна служба статистики.

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