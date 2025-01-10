Эспрессо – 40 грн, масло – 115 грн. Цены на кофе, яйца и молочную продукцию выросли на 20–40% в последние месяцы. Причины подорожания и прогноз на 2025 год

Конец 2024 года ознаменовался заметным подорожанием продуктов. Инфляция – только вершина айсберга. На цены оказывают давление проблемы мирового рынка и нехватка сырья в Украине. Грозит ли в 2025-м дефицит молока, яиц и масла?

В 2024 году за чашку кофе нужно было заплатить в среднем 31 грн, что на 11% больше, чем в 2023-м, говорится в исследовании Poster и Опендатабот. К концу декабря самый дорогой кофе в Украине был на Одесщине – 40 грн за чашку эспрессо, 39 грн – на Львовщине, 36 грн – в Киеве.

«Стоимость чашки кофе в нашей сети в среднем выросла на 20% по сравнению с ноябрем 2023 года», – говорит руководитель сети One Love Coffee Денис Калинин. Причиной подорожания стало повышение цены на зеленый кофе, добавляет он.