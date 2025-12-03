З 1 січня 2026 року в Україні запрацює механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України. Про це повідомляє Мінекономіки 3 грудня.

Деталі

Адмініструватиме програму Експортно-кредитне агентство. Підприємці вже можуть звертатись до нього за консультаціями, щоб з 1 січня приєднатись до програми. Запити щодо пакета документів та уточнення деталей приймаються на [email protected].

Отримати компенсацію зможуть лише підприємства, які на момент пошкодження майна через збройну агресію Росії є учасниками програми.

Пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах надається бізнесу, майно якого розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, за виключенням окупованих територій).

Максимальна сума компенсації становить до 10 млн грн, але не більше суми фактично підтверджених збитків. Участь у програмі передбачає сплату одноразового внеску – 0,5% від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження/знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження/знищення майна.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:

Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, подати до Агентства заяву про надання компенсації. До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта. Компенсацію виплатять протягом 30 днів.

Компенсацію частини страхового платежу для бізнесу по всій території України можуть отримати підприємства за договорами страхування майна від воєнних ризиків, укладеними зі страховими компаніями.

Держава компенсує частину страхового тарифу, що перевищує 1%, у сумі до 1 млн грн за кожним договором. Наприклад, якщо тариф поліса страхування воєнних ризиків складає 6%, держава компенсує різницю – 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн. За участь у програмі з компенсації страхових премій підприємством під час подання кожної заяви сплачується внесок у розмірі 5000 грн на рахунок ЕКА.

Щоб отримати часткову компенсацію страхового платежу необхідно:

Обрати страхову компанію, укласти з нею договір і сплатити страхову премію. Подати до ЕКА заяву про виплату компенсації страхової премії разом з пакетом документів. Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Контекст

Бізнес із перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків.

У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України.