Національний банк України розробляє нову концепцію законопроєкту про страхування воєнних ризиків. Його планують зареєструвати у парламенті на весні 2026 року, повідомив 4 грудня голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає «Економічна правда» .

Деталі

«Зараз ми повернулися на крок назад і почали розробляти нову концепцію закону про страхування воєнних ризиків. У межах першого кварталу 2026 року плануємо завершити цю роботу і на весну сподіваємося зареєструвати законопроєкт у Раді», – заявив він.

Пишний наголосив, що попередня концепція отримала підтримку від міжнародних партнерів та профільних асоціацій. Проте після внесення законопроєкту в Раду він «не міг подумати, що документ отримає таке несприйняття».

Раніше концепцію законопроєкту про страхування воєнних ризиків розробляла вертикаль методології НБУ, яку очолювала колишня заступниця Пишного Катерина Рожкова. Водночас голова НБУ зазначив, що рішення про погодження законопроєкту ухвалювалося колективно всім правлінням НБУ.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України.

Бізнес із перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування воєнних ризиків.

У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.

З 1 січня 2026-го в Україні запрацює механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України.