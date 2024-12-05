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НБУ признал Коминвестбанк неплатежеспособным

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Управление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Коммерческий инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ 5 декабря. Регулятор подчеркнул, что решение не отразится на стабильности банковского сектора Украины.

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Ключевые факты

  • Доля финансового учреждения на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября.
  • Отнесение Коминвестбанка к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, пояснил регулятор.
  • Решение было принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовыми актами Нацбанка.
  • Нацбанк установил, что после отнесения Коминвестбанка к категории проблемных он продолжает осуществлять рисковую деятельность и систематически представлять и обнародовать недостоверную информацию и отчетность с целью сокрытия своего реального финансового состояния.
  • Отмечается, что менеджмент и владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных.
  • Каждый вкладчик Коминвестбанка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
  • В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка на 21 ноября составляет 432 млн грн.
  • На 4 декабря объем высоколиквидных активов банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн грн.

Контекст

8 августа правление НБУ решило отнести Коминвестбанк к категории проблемных.

Речь шла о ненадлежащей организации системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками, и недостаточности доходов банка, а также выявлении систематического предоставления и обнародования недостоверной информации и отчетности с целью сокрытия реального финансового состояния банка.

Согласно опубликованной информации, более 42% акций Коминвестбанка принадлежат арендному предприятию «Ужгородский коньячный завод», 25% – ООО «Плодоовощ – УЗЖ» и почти 33% акций принадлежат ООО «Латуж».

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