НБУ визнав Комінвестбанк неплатоспроможним

Управління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Комерційний інвестиційний банк» до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ 5 грудня. Регулятор наголосив, що рішення не вплине на стабільність банківського сектору України.

Ключові факти

Частка фінансової установи на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків станом на 1 листопада.

Тож віднесення Комінвестбанку до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України, пояснив регулятор.

Рішення ухвалили у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Нацбанку.

Нацбанк встановив, що після віднесення Комінвестбанку до категорії проблемних він продовжує здійснювати ризикову діяльність та систематично подавати і оприлюднювати недостовірну інформацію та звітність із метою приховування свого реального фінансового стану.

Зазначається, що менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Кожен вкладник Комінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 листопада становить 432 млн грн.

Станом на 4 грудня обсяг високоліквідних активів банку, враховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн.

Контекст

8 серпня правління НБУ вирішило віднести Комінвестбанк до категорії проблемних. Підставою для цього стало здійснення останнім ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Йшлося про неналежну організацію системи внутрішнього контролю, включно з системою управління ризиками, та недостатність доходів банку, а також виявлення систематичного подання та оприлюднення недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

Згідно з опублікованою інформацією, понад 42% акцій Комінвестбанку належать орендному підприємству «Ужгородський коньячний завод», 25% – ТОВ «Плодоовоч – УЗЖ» та майже 33% акцій належать ТОВ «Латуж».