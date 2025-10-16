Forbes Digital підписка
«Неэтично во время войны». НБУ откладывает запуск э-гривны

Разработка цифровой гривны продолжается, однако ее внедрение в 2027 году остается под вопросом из-за войны. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан во время Киевского международного экономического форума – 2025 в Киеве 16 октября.

  • Запуск э-гривны нуждается в значительных финансовых ресурсах, и тратить их в военное время может быть неэтично, подчеркнул Шабан.
  • НБУ планирует пилотный проект, который позволит тестировать цифровую валюту не только внутри регулятора, но и в реальных условиях – для платежей, переводов или государственных программ.
  • Однако стоимость такого пилота высока, а технические требования сложные. «Мы двигаемся, но сказать, что 2027-й станет годом внедрения э-гривны, я не могу», – подытожил замглавы Нацбанка.

Контекст

НБУ представил проект концепции э-гривны как цифровых денег в ноябре 2022 года. Э-гривна должна выполнять все функции денег и стать дополнением наличной и безналичной форм гривны, а также быть доступной для использования всеми слоями населения, государственными органами, юридическими лицами, банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

В 2023 году Министерство цифровой трансформации хотело ускорить запуск проекта электронной гривны. Национальный банк Украины планировал провести пилотный проект по открытому тестированию э-гривны в 2025 году.

