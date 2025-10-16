Розробка цифрової гривні триває, однак її впровадження у 2027 році залишається під сумнівом через війну. Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан під час Київського міжнародного економічного форуму – 2025 у Києві 16 жовтня.

Деталі

Запуск е-гривні потребує значних фінансових ресурсів, і витрачати їх у воєнний час може бути неетично, наголосив Шабан.

НБУ планує пілотний проєкт, який дозволить тестувати цифрову валюту не лише всередині регулятора, а й у реальних умовах – для платежів, переказів чи державних програм.

Однак вартість такого пілоту висока, а технічні вимоги складні. «Ми рухаємось, але сказати, що 2027-й стане роком впровадження е-гривні, я не можу», – підсумував заступник голови Нацбанку.

Контекст

НБУ презентував проєкт концепції е-гривні як цифрових грошей у листопаді 2022 року. Е-гривня має виконувати всі функції грошей і стати доповненням готівкової й безготівкової форм гривні, а також бути доступною для використання всіма верствами населення, державними органами, юридичними особами, банками і небанківськими фінансовими установами.

У 2023 році Міністерство цифрової трансформації хотіло прискорити запуск проєкту електронної гривні. Національний банк України планував провести пілотний проєкт з відкритого тестування е-гривні у 2025 році.