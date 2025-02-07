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Nestlé планирует инвестировать 9,5 млрд грн в 2025 году в модернизацию предприятий и маркетинг в Украине

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Продукти Nestlé

Продукция Нестле

Компания Nestlé намерена инвестировать совокупно 9,5 млрд грн в свою коммерческую деятельность в Украине. Эти деньги пойдут, в частности, на модернизацию предприятий в Украине и продвижение товаров в торговых сетях. Об этом сообщил CEO Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе Алессандро Дзанелли на мероприятии «Global Outlook Enduring Change!», пишет «Интерфакс-Украина».

Ключевые факты

  • Для продвижения потребительских товаров в украинских торговых сетях планируется потратить 8 млрд грн, сообщил Дзанелли. По его словам, дополнительно около 1,5 млрд грн Nestlé инвестирует в улучшение состояния заводов компании.
  • Компания уже на шесть месяцев задерживается с открытием нового завода в Волынской области из-за постоянных воздушных опасностей, нехватки строителей и рабочей силы, отмечает Алессандро Дзанелли. Однако компания все равно планирует запустить его в марте 2025-го, добавляет он.
  • Nestlé прогнозирует дефицит электроэнергии летом, что заставит покупателей скорректировать поведение закупок – в частности, снизить объемы приобретенного товара за один раз. Из-за инфляции в Украине около 55% покупок совершается по акционным ценам, говорит Дзанелли. Соответственно, ритейлеры для генерирования потока посетителей побуждают производителей проводить большее количество рекламных кампаний, добавляет он.

Контекст

Nestlé в марте 2022-го остановила капитальные инвестиции в Россию из-за ее вторжения в Украину, но с российского рынка не ушла. В компании заявили, что минимизируют деятельность в РФ до продажи базовых продуктов.

Nestlé намерено инвестировать около $40 млн в новое производство вермишели быстрого приготовления в Смолыгове Волынской области. Вместе с фабрикой в ​​Торчине производственная сеть Волыни станет европейским региональным хабом для категории кулинарных продуктов, сообщала пресс-служба Nestlé. В хабе будет трудоустроено 1500 человек на производстве, которое обеспечит поставки продукции на рынок Украины и другие европейские рынки.

«Будущая фабрика будет экспортировать 85% своих изделий», – сказал Алессандро Дзанелли.

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