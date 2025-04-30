Група IT-компаній Netpeak Group готується до ребрендингу у Fractal Group. Про це сказав в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк.

Деталі

«По ребрендингу в нас повний провал – і я, і команда яка цим займається дуже сфокусовані на запуску курсу з вивчення ШІ для бізнесу і випуску книги для менеджерів», – розповів Бородатюк.

За його словами, після ребрендингу компанія називатиметься Fractal Group. «Ми не можемо прийняти логотип до кінця. Фрактал – це за визначенням щось складне, а логотип має бути простим», – додає він.

Netpeak Group запланувала ребрендинг, щоб головну компанію не плутали з іншими бізнесами групи в назвах яких також є слово Netpeak, сказав СЕО компанії.

Контекст

На початок 2025 року в Netpeak Group входить понад 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один з найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps.

Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг у 2023-му – $70 млн, за підрахунками Forbes. Оцінка – від $200 млн.