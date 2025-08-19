Netpeak Group змінила назву на Fractal

Група IT-компаній Netpeak Group оголосила про ребрендинг і відтепер працює під назвою Fractal. Про це повідомив CEO групи IT-компаній Netpeak Group Артем Бородатюк на своїй сторінці Facebook.
Деталі
- У межах ребрендингу змінюють назву, логотип, брендові кольори. Команда, принципи роботи та місія III﹥I лишаються незмінним.
- Назва Netpeak Group з’явилася ще у 2015 році як «тимчасове рішення» для парасолькового бренду, проте з часом почала створювати плутанину між групою компаній, диджитал-агенцією та продуктовими бізнесами.
- Нова назва відображає ключовий принцип – самоподібність. Як фрактали, окремі компанії групи повторюють загальні підходи до менеджменту, культури та цінностей, водночас створюючи власні підпроєкти.
- У нову айдентику закладено шість вимог: спадковість, системність у хаосі, постійне вдосконалення, загадковість, сучасність і самоподібність.
- Новий логотип Fractal має 20 патернів і 12 форм.
Контекст
Netpeak Group запланувала ребрендинг, щоб головну компанію не плутали з іншими бізнесами групи, у назвах яких також є слово Netpeak, сказав Бородатюк в ефірі «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» у квітні 2025-го.
Netpeak Group з’явилася у 2015 році як парасольковий бренд.
На початок 2025-го в Netpeak Group входить понад 30 компаній, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один із найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps. Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX.
За даними DOU, група входить у п’ятірку українських компаній, які найактивніше наймають нових співробітників у 2025 році, а за показниками ревеню групи останні чотири роки ріс у середньому на 77% рік до року.
