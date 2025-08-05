Группа Netpeak получила статус официального реселлера рекламы в Telegram в странах Латинской Америки, сообщила компания 5 августа. Это первый такой кейс в мире и значительный шаг в глобальной экспансии компании, открывающий новый рынок с 210 млн пользователей.

Подробности

Netpeak получила право официально продавать рекламу в Telegram Ads в регионе LATAM, в который входят 20 стран . На этих рынках пользователи проводят в приложении более 15 часов в месяц, активно взаимодействуя с более чем 100 000 локальных каналов.

. На этих рынках пользователи проводят в приложении более 15 часов в месяц, активно взаимодействуя с более чем 100 000 локальных каналов. Компания уже работает на глобальном рынке и рассматривает Латинскую Америку как перспективное направление для украинских клиентов – особенно в финтехе, EdTech и мобильных приложениях, отметил СЕО Netpeak Agencies Group Дмитрий Скляр. Команда не только обеспечивает доступ к Telegram Ads, но и сопутствует бизнесу на всех этапах запуска кампаний – от планирования до оптимизации, отмечается в сообщении.

Telegram стремительно растет в Латинской Америке, а рекламный инструмент платформы остается малоконкурентным и значительно дешевле традиционных каналов. Это создает окно возможностей для бизнесов с различным бюджетом – от стартапов до крупных компаний. По оценкам Netpeak, стоимость привлечения одного пользователя в регионе LATAM через Telegram Ads существенно ниже аналогичных показателей на Meta или Google.

Статус реселлера Telegram Ads в этом регионе Netpeak получила первой в мире, что усиливает позиции украинской компании на международном рынке digital-маркетинга.

Контекст

В начале 2025 года в Netpeak Group входит более 30 компаний, среди которых маркетинговое агентство Inweb, онлайн-университет Choice 31, стартап-студия Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один из самых успешных бизнесов группы – стартап-студия приложений KissMyApps.

Продуктами Netpeak Group пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX. Компания также оказалась среди лидеров по найму – с марта 2023 года команда выросла более чем на 17%. Выручка в 2023-м – $70 млн, по подсчетам Forbes. Оценка – от $200 млн.