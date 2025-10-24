Німеччина внесе 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Про це повідомила у Telegram премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе 24 жовтня. Ці гроші допоможуть швидше постачати енергетичне обладнання й мобільні ТЕС.

Деталі

Сторони обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості, а також домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.

«Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції», – написала Свириденко.

У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між компаніями з обох країн.

«Запропонували Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів – за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія», – додала прем’єр.

Контекст

У п’ятницю міністерка енергетики Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб оцінити потреби України у відновленні енергетичної інфраструктури після масованих російських атак, які суттєво пошкодили електромережі. Окрім питань енергетики, вона планує приділити увагу розширенню німецько-української оборонної співпраці. Німеччина вже профінансувала третину із загальних 390 млн євро, передбачених для Фонду енергетичної допомоги Україні.

У ніч із 21 на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Після цього почали вводити графіки відключень світла в Україні.