Німеччина негайно виділяє додаткові €170 млн на зимову допомогу та збільшує загальний обсяг військової і фінансової підтримки у бюджеті на 2026 рік до €11,5 млрд (плюс €3 млрд до попередньо запланованого). Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, йдеться на сайті уряду.
- «Ми продовжуємо підтримувати Україну на найвищому рівні. З огляду на останні події ми додатково збільшили цю суму на €3 млрд. А вже зараз надаємо €170 млн, щоб допомогти Україні пережити зиму й послабити наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру», – заявив Мерц.
- Він наголосив, що Німеччина не припинить допомогу стільки, скільки це буде потрібно, і має намір використати заморожені активи Росії саме для підтримки України.
- «Путін повинен зрозуміти: у нього немає жодного шансу перемогти у війні проти України та зруйнувати європейський мирний порядок», – заявив канцлер.
Контекст
На початку листопада стало відомо, що уряд Німеччини має намір значно наростити військову та фінансову допомогу Україні. До федерального бюджету на 2026 рік додатково внесуть €3 млрд.
Раніше в проєкті бюджету-2026 вже було передбачено €8,5 млрд для України. Ці додаткові кошти спрямують переважно на закупівлю артилерійських систем, безпілотників, броньованої техніки, а також на відновлення двох зенітно-ракетних комплексів Patriot для передачі Україні.
