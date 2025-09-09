Украина получила первые пусковые установки для двух систем противовоздушной обороны Patriot, передаваемых Германией. Об этом 9 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания в формате «Рамштайн», пишет «Европейская правда» .

Подробности

По словам Писториуса, Германия, помимо регулярной поставки оружия и боеприпасов, активно работает над передачей Украине двух полных систем Patriot.

«Первые пусковые установки уже доставлены в Украину», – заявил министр. Он также выразил благодарность Норвегии за финансирование половины стоимости этих систем Patriot.

«Совместно с американскими партнерами мы обеспечиваем быстрое обновление систем Patriot», – отметил Писториус.

Контекст

Германия передала Украине три собственных системы Patriot, сократив собственный арсенал до девяти комплексов, что значительно меньше 36 батарей, имеющихся в период холодной войны. Берлин рассматривает возможность приобретения дополнительных американских систем Patriot для дальнейшей передачи Киеву.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО и США договорились о поставках Украине вооружений на миллиарды долларов. По его словам, Украина может получить «17 систем ПВО Patriot», хотя он не уточнил, идет ли речь о полноценных батареях (с 6–8 пусковыми установками), отдельных пусковых установках или ракетах-перехватчиках.

В то же время, по данным Military Watch Magazine, из-за истощения американских запасов масштабные поставки систем Patriot и ракет к ним в Украину в ближайшее время маловероятны. Запасы перехватчиков для Patriot в США снизились до 25% от минимально требуемого уровня, определенного Пентагоном. Дефицит усилился из-за снабжения Украины и атаки баллистической ракетой КСИР на базу ВВС США в Катаре 23 июня, когда системы Patriot потратили десятки ракет для отражения удара. Экспортная стоимость одной батареи Patriot составляет около $2,5 млрд, а одной ракеты – $6–10 млн. Каждая система включает от четырех до восьми пусковых установок.