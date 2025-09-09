Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Германия уже передала Украине первые пусковые установки для систем Patriot – Писториус

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина получила первые пусковые установки для двух систем противовоздушной обороны Patriot, передаваемых Германией. Об этом 9 сентября заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания в формате «Рамштайн», пишет «Европейская правда».

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • По словам Писториуса, Германия, помимо регулярной поставки оружия и боеприпасов, активно работает над передачей Украине двух полных систем Patriot.
  • «Первые пусковые установки уже доставлены в Украину», – заявил министр. Он также выразил благодарность Норвегии за финансирование половины стоимости этих систем Patriot.
  • «Совместно с американскими партнерами мы обеспечиваем быстрое обновление систем Patriot», – отметил Писториус.

Контекст

Германия передала Украине три собственных системы Patriot, сократив собственный арсенал до девяти комплексов, что значительно меньше 36 батарей, имеющихся в период холодной войны. Берлин рассматривает возможность приобретения дополнительных американских систем Patriot для дальнейшей передачи Киеву.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО и США договорились о поставках Украине вооружений на миллиарды долларов. По его словам, Украина может получить «17 систем ПВО Patriot», хотя он не уточнил, идет ли речь о полноценных батареях (с 6–8 пусковыми установками), отдельных пусковых установках или ракетах-перехватчиках.

В то же время, по данным Military Watch Magazine, из-за истощения американских запасов масштабные поставки систем Patriot и ракет к ним в Украину в ближайшее время маловероятны. Запасы перехватчиков для Patriot в США снизились до 25% от минимально требуемого уровня, определенного Пентагоном. Дефицит усилился из-за снабжения Украины и атаки баллистической ракетой КСИР на базу ВВС США в Катаре 23 июня, когда системы Patriot потратили десятки ракет для отражения удара. Экспортная стоимость одной батареи Patriot составляет около $2,5 млрд, а одной ракеты – $6–10 млн. Каждая система включает от четырех до восьми пусковых установок.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні