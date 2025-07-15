Берлин и Вашингтон приближаются к финальному решению о передаче Киеву двух американских систем ПВО Patriot. Первую установку могут отправить в Украину через несколько месяцев. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с американским коллегой Питом Гегсетом в Вашингтоне, пишет Reuters .

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Переговоры продолжаются на рабочем уровне – партнеры согласовывают технические детали, в том числе количество пусковых установок и ракет, которые войдут в пакет, сказал Писториус.

По словам министра, если соглашение подпишут, первая батарея может прибыть в Украину в течение нескольких месяцев. Писториус отказался комментировать, речь шла также о наступательном вооружении для ВСУ.

Параллельно с переговорами по поводу Patriot Писториус подтвердил, что Германия обратилась в США с официальным запросом на приобретение ракетных систем Typhon – как временное решение на период, пока европейские страны создают собственное дальнобойное вооружение. Разработка таких систем будет продолжаться от семи до 10 лет, тогда как Typhon может запускать ракеты дальностью до 2000 км и восполнить пробел до начала развертывания американских ракет в ФРГ, запланированного на 2026 год.

Россия уже раскритиковала эти планы, заявив, что они представляют «серьезную угрозу ее национальной безопасности».

Контекст

Германия уже передала Украине три собственных комплекса Patriot, оставив у себя девять – гораздо меньше, чем 36 батарей, которыми она владела в период холодной войны. Теперь Берлин рассматривает вариант закупки новых американских систем, чтобы передать их Киеву.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО и США договорились о поставках Украине оружия «на миллиарды долларов». Он подчеркнул, что Украина может получить «17 систем ПВО Patriot», но не уточнил, речь идет о батареях (от шести до восьми пусковых установок), пусковых установках или ракетах-перехватчиках к Patriot.

В то же время, по данным издания Military Watch Magazine, вследствие истощения запасов в США, масштабных поставок систем Patriot и ракет для Украины в ближайшее время не будет. Запасы перехватчиков для этих систем сократились до 25% объема, который Пентагон считает минимально необходимым. «Дефицит усилился из-за поставок в Украину и удара баллистической ракетой КСИР по объекту ВВС США в Катаре 23 июня. Тогда комплексы Patriot выпустили десятки перехватчиков, чтобы уничтожить атаку», – отметило издание.