НАТО та США домовилися про постачання Україні зброї «на мільярди доларів». Про це заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня в Овальному кабінеті.

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Трамп розповів, що погодився на угоду про постачання зброї до України. За його словами, «найкраще військове обладнання у світі» буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

«У США буде закуплено військову техніку на мільярди доларів, яка надійде до НАТО […] Її швидко розподілять і передадуть на поле бою в Україні», – заявив президент США.

Президент США підтвердив, що постачання зброї за рахунок НАТО і європейських країн, зокрема, стосується систем Patriot. За його словами, деякі з них надійдуть дуже скоро, «фактично протягом декількох днів».

Трамп наголосив, що Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», але не уточнив, йдеться про батареї (від 6 до 8 пускових установок), пускові установки чи ракети-перехоплювачі до Patriot.

«У нас є одна країна, яка має 17 систем Patriot, підготовлених до відправлення. Їм вони не знадобляться. Тож ми домовляємося, щоб ці 17 систем – або значна їх частина – були передані. І це можна зробити дуже швидко», – сказав Трамп.

Контекст

З 1 липня США тимчасово призупинили постачання частини озброєнь Україні через необхідність проведення внутрішнього аудиту. Це рішення викликало гостру критику з боку демократів і окремих республіканців. В Україні попередили, що перерва в постачаннях може суттєво послабити її обороноздатність. 3 липня президент США Дональд Трамп заявив, що поставки зброї Україні не припиняються повністю.

Після телефонної розмови з Трампом у п’ятницю президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони домовилися про розширення співпраці в сфері ППО, спільного виробництва озброєнь, інвестицій та закупівель.

США вже відновили постачання 155-мм артилерійських боєприпасів і реактивних снарядів GMLRS. Крім того, Трамп пообіцяв розглянути можливість передачі Україні додаткового комплексу ППО Patriot.

10 липня Reuters, посилаючись на два джерела, повідомило, що Трамп планує надати Україні пакет військової допомоги вартістю близько $300 млн, скориставшись президентськими повноваженнями, як це робив Джо Байден.