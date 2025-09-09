Україна отримала перші пускові установки для двох систем протиповітряної оборони Patriot, які передає Німеччина. Про це 9 вересня заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час засідання у форматі «Рамштайн», пише «Європейська правда» .

Деталі

За словами Пісторіуса, Німеччина, окрім регулярного постачання зброї та боєприпасів, активно працює над передачею Україні двох повних систем Patriot.

«Перші пускові установки вже доставлені в Україну», – заявив міністр. Він також висловив подяку Норвегії за фінансування половини вартості цих систем Patriot.

«Спільно з американськими партнерами ми забезпечуємо швидке оновлення систем Patriot», – зазначив Пісторіус.

Контекст

Німеччина передала Україні три власні системи Patriot, скоротивши власний арсенал до дев’яти комплексів, що значно менше за 36 батарей, наявних у період холодної війни. Наразі Берлін розглядає можливість придбання додаткових американських систем Patriot для подальшої передачі Києву.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО та США домовилися про постачання Україні озброєнь на «мільярди доларів». За його словами, Україна може отримати «17 систем ППО Patriot», хоча він не уточнив, чи йдеться про повноцінні батареї (з 6–8 пусковими установками), окремі пускові установки чи ракети-перехоплювачі.

Водночас, за даними Military Watch Magazine, через виснаження американських запасів масштабні поставки систем Patriot та ракет до них в Україну найближчим часом малоймовірні. Запаси перехоплювачів для Patriot у США знизилися до 25% від мінімально необхідного рівня, визначеного Пентагоном. Дефіцит посилився через постачання Україні та атаку балістичною ракетою КВІР на базу ВПС США в Катарі 23 червня, коли системи Patriot витратили десятки ракет для відбиття удару. Експортна вартість однієї батареї Patriot становить близько $2,5 млрд, а одної ракети – $6–10 млн. Кожна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.