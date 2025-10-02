Немецкий AI‑сервис перевода DeepL, один из главных конкурентов Google Translate, готовится к первоначальному публичному размещению акций (IPO) в США. По данным Bloomberg , компания может выйти на биржу уже в 2026 году с потенциальной оценкой в ​​$5 млрд.

Подробности

DeepL ведет предварительные переговоры с советниками по условиям листинга, хотя окончательные решения по площадке, срокам и финансовым параметрам еще не приняты. Представители компании отказались от комментариев.

В 2024-м DeepL привлек $300 млн инвестиций при оценке $2 млрд. Среди инвесторов компании – венчурные фонды Benchmark, IVP и Index Ventures.

DeepL был основан в 2017 году Яреком Кутиловским и быстро получил популярность благодаря точности переводов, основанных на глубоком машинном обучении. Сегодня компания имеет офисы в Кельне, Токио и США, более 1000 сотрудников и готовится к запуску нового продукта – DeepL Agent. Это автономный ИИ-ассистент, который поможет бизнес-пользователям автоматизировать рутинные задачи.

Контекст

Планы DeepL по IPO появляются на фоне глобального бума на искусственный интеллект. В начале сентября Nvidia заявила, что инвестирует до $100 млрд в расширение инфраструктуры для OpenAI. Другой немецкий ИИ-стартап – Black Forest Labs – также находится на этапе привлечения нового финансирования, что может поднять его оценку до $4 млрд.

Инвестиции в ИИ стали ключевым полем конкуренции между техногигантами. Недавно принятый закон One Big Beautiful Bill Act стимулирует расходы, позволяя компаниям переносить налоговую нагрузку. Однако финансовый разрыв все еще значителен: Morgan Stanley оценивает его в $1,5 трлн.

Риски для компаний – оправдаются ли ожидания. Аналитики предупреждают: доходы пока не успевают по расходам. Но многие инвесторы готовы и далее вкладывать в ИИ, пока оценки стартапов и публичных компаний растут.

Большие технологические игроки ставят на ИИ, чтобы переформатировать рынок даже ценой масштабной перестройки инфраструктуры и кадровых жертв.

Инвесторы в такие стартапы, как OpenAI, пока не беспокоятся о вопросе доходности, довольствуясь тем, что вкладывают больше денег, пока оценки продолжают расти, отмечает WSJ. Однако другие инвесторы предупреждают, что бум ИИ превратился в спекулятивное безумие.