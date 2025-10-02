Німецький AI‑сервіс перекладу DeepL, один із головних конкурентів Google Translate, готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США. За даними Bloomberg , компанія може вийти на біржу вже у 2026 році з потенційною оцінкою до $5 млрд.

Деталі

DeepL веде попередні переговори з радниками щодо умов лістингу, хоча остаточні рішення щодо майданчика, термінів і фінансових параметрів ще не ухвалені. Представники компанії відмовились від коментарів.

У 2024-му DeepL залучив $300 млн інвестицій при оцінці $2 млрд. Серед інвесторів компанії – венчурні фонди Benchmark, IVP та Index Ventures.

DeepL був заснований у 2017 році Яреком Кутиловським і швидко здобув популярність завдяки точності перекладів, які базуються на глибокому машинному навчанні. Сьогодні компанія має офіси в Кельні, Токіо та США, понад 1000 співробітників і готується до запуску нового продукту – DeepL Agent. Це автономний ШI‑асистент, який допоможе бізнес-користувачам автоматизувати рутинні завдання.

Контекст

Плани DeepL щодо IPO з’являються на тлі глобального буму на штучний інтелект. На початку вересня Nvidia заявила, що інвестує до $100 млрд у розширення інфраструктури для OpenAI. Інший німецький ШI‑стартап – Black Forest Labs – також перебуває на етапі залучення нового фінансування, що може підняти його оцінку до $4 млрд.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, зазначає WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.